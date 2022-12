El Constitucional atura el desnonament de dos padrins

Andorra la VellaEls propietaris d'un pis d'Andorra la Vella van iniciar un procediment de desnonament contra els llogaters, segons ells, per uns suposats actes incívics a l'escala de la comunitat per part d'un familiar que no hi vivia allà. A l'immoble hi viuen dos padrins, germans, de més de setanta anys, un dels quals pateix una incapacitat, per la qual necessita la cura de la seva germana.

Un desnonament que, tal com recull RTVA, s'havia de produir aquest dijous. No obstant això, un recurs presentat per la defensa al tribunal Constitucional ha aturat el procediment. Consideren que s'ha vulnerat el dret a un procediment degut, motiu pel qual poden continuar a l'habitatge.

Per la seva banda, l'advocat de la propietat valora que és un procediment que durarà aproximadament tres anys, i que encara queda molt per davant. Pel que fa a la situació dels padrins, eludeixen la seva responsabilitat i assenyalen a Afers Socials com a responsable de resoldre la seva situació.