La Seu construirà molts més pisos per fer front a la demanda des d'Andorra

La Seu d'urgellLa Seu d’Urgell ja es troba en disposició de començar a construir edificis en la zona de l’Horta d’Envalira, segons van explicar immobiliaris que tindran propietats per vendre o llogar en aquest espai. Aquestes fonts han comentat que l’Horta d’Envalira és un espai on podrien fer habitatges per a més de mil persones i que estava urbanitzat a principis de la dècada dels 2000. La crisi econòmica del 2008 i 2009 va acabar amb la major part de projectes que estaven previstos perquè bona part dels promotors i de les constructores van acabar en fallida. Catorze anys després de l’aturada dels projectes després d’haver estat urbanitzada la zona, la manca d’habitatges a la Seu porta al fet que torni a haver-hi un fort interès per edificar. Les mateixes fonts van comentar que hi haurà tant habitatge de lloguer com de compra. La demanda és tant per abastir el mercat intern com les peticions de gent d’Andorra que vol baixar a viure a la Seu perquè l’habitatge és més econòmic, però no està trobant pisos ni de compra ni de lloguer.