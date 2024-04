Contrabandista de tabac d'Andorra assenyala la seva por al dentista com a motiu dels seus delictes

Andorra la VellaEls gendarmes van desarticular una petita xarxa de contraban a Tarascó i es va jutjar l'home, de 58 anys, que estava al capdavant i que va provocar un cert impacte en declarar que s'havia fet contrabandista perquè tenia por als dentistes. L'explicació era ben curiosa. Estava cobrant l'ajuda mínima vital a França d'uns 650 euros, però per poder viure complementava els ingressos amb el tràfic il·legal de tabac provinent d'Andorra. Obtenia entre 1.500 i 2.000 euros al mes. Els ingressos però, es calcula que eren molt superiors perquè va poder comprar tres vehicles que són els que deixava als 'empleats' perquè anessin al Principat a comprar tabac que després venien al mercat negre. Tenia un apartament a Tarascó on es guardava la mercaderia abans de ser traslladada a altres localitats franceses.

L'home va al·legar que tenia problemes de salut amb un fort mal d'esquena. Té les dents podrides i assegura que té pànic als dentistes i per això no se les arregla. I com amb aquesta dentadura "ningú em contractarà" doncs l'única sortida era fer-se contrabandista. La condemna també ha estat a l'altura de l'argument de la defensa. A banda d'una multa de sis mil euros i deu mesos de presó provisional, té prohibit entrar en el departament de l'Arieja durant dos anys.