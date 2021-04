Conveni per a la circulació del talent

Andorra la VellaAndorra ha acollit aquest dimecres la signatura del conveni marc per l'impuls de la circulació de talent en l'espai iberoamericà que s'ha celebrat durant la Cimera Iberoamericana de caps d'estat i de govern que acull el Principat. L'acte ha comptat amb la participació presencial i signatura del conveni per part de les delegacions d'Espanya, Guatemala, Portugal i República Dominicana. Encara que no han pogut estar presents a la signatura Brasil, Colòmbia, Nicaragua i Panamà també se sumen a la signatura del conveni que es realitzarà per mitjà d'un procediment que s'ha habilitat especialment.

L'esdeveniment, al qual ha assistit la ministra de Funció Pública i Simplificació de l'Administració, Judith Pallarés, com a representació de la delegació andorrana, suposa la fructificació d'anys de treball que van arrencar el 2014 i que s'han pogut plasmar amb la signatura de conveni a Andorra.

L'acte paral·lel a la cimera suposa un avenç per fer efectiva la circulació de talent científic, tecnològic, professional i creatiu dins de l'espai iberoamericà. L'objectiu és afavorir la transferència de coneixement, la creació científica i intel·lectual i la innovació. Tal com es recull en el conveni es podran adherir al pla les persones que hagin obtingut de forma recent un grau o diploma d'ensenyament superior, que siguin directius o personal qualificat, investigadors o inversors i emprenedors que es traslladin a un altre estat per fer programes de formació o col·laboració amb un organisme o empresa.

El conveni marc permet ara als estats signataris negociar i arribar a acords per definir, en el si de la conferència d'estats part, els aspectes com la duració màxima del trasllat, els requisits exigibles per poder dur a terme la mobilitat entre països i definir les condicions comunes d'entrada i sortida de les persones.

Així mateix, el conveni està obert a la participació i signatura voluntària de tots els estats membres de l'espai iberoamericà.