Conveni entre la UdA i el govern català per a la formació de llevadores

BarcelonaEl govern català ha aprovat aquest dimarts subscriure un conveni de col·laboració entre la Generalitat, mitjançant el departament de Salut, l'Institut Català de la Salut (ICS) i la Universitat d'Andorra (UdA), per a la formació d'estudiants d'Andorra en l'especialitat d'infermeria obstetricoginecològica (llevadoria). El programa inclou l'ensenyament teòric impartit per Salut en aquesta especialitat i les pràctiques clíniques desenvolupades en un hospital acreditat per a la formació de llevadores. D'aquesta manera, es satisfà la voluntat de la universitat andorrana de potenciar la qualitat i la innovació i incrementar així el valor afegit a la formació dels seus professionals.

L'hospital Universitari Arnau de Vilanova, centre dependent de l'ICS, facilitarà, coordinarà i gestionarà la tutorització de la formació clínica, avaluarà les activitats docents i tramitarà les certificacions corresponents a les persones en formació d'Andorra en l'especialitat de llevadoria.

Des de l'UdA recorden que aquest és un conveni que es va renovant cada cert temps i en el marc del qual s'ofereixen places per a la formació de llevadores, en funció de les necessitats.