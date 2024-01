Conviden el president de Mèxic a la festa dels youtubers a Andorra

Andorra la VellaTheGrefg i l’organització dels Premis ESLAND van tenir un dubte des del primer moment per a la present edició: nominar o no a Andrés Manuel López Obrador, president de Mèxic.

Els nominats enguany s’han triat sobre la base de les seves estadístiques i, encara que l’ocupació principal del polític no siguin els streamings, ha encapçalat en diverses ocasions les llistes dels principals creadors. Per aquest motiu, l’organització tenia el dubte sobre si incloure-li o no.

Finalment, l’organització no va voler prendre aquesta decisió de manera unilateral, sinó que van decidir que el públic fos qui dictaminés la seva inclusió o no en els premis. Per a això, van llançar una enquesta en Twitter, on López Obrador va quedar fora dels ESLAND per una ajustada votació. Pràcticament va ser un 51% en contra i un 49% a favor.

El cas López Obrador sí que semblava haver quedat enrere. Almenys fins que el mateix president mexicà tragués el tema en una conferència pública. Ahir, divendres 12 de gener, va fer referència a l’enquesta de Twitter i com hi havia queda fora dels premis. Va treure pit mostrant les estadístiques que li col·loquen com a número u a Llatinoamèrica mentre parlava dels premis.

Com era de preveure, Grefg no va trigar a assabentar-se de les declaracions de López Obrador. Va reaccionar al costat del seu xat i no va trigar a enviar-li una invitació: “Vine-te’n a Andorra. Fem una miqueta d’esquí i després ens n’anem als premis a donar el streamer de l’any”.