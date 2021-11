Convocat el 24è concurs d'aparadors de Nadal

Andorra la VellaLa Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) ha publicat les bases de la 24a edició del concurs d'aparadors de Nadal adreçat a tots els comerços que operen en territori nacional i disposin d'aparador a peu de carrer. Els establiments que prenguin part han d'estar decorats del 7 de desembre al 6 de gener i el motiu fonamental de la decoració ha de ser el Nadal, tot i que el títol pot ser de creativitat lliure.

El jurat estarà integrat per un representant del Club de Màrqueting, un representant d'Andorra Sostenible, un representant de l'àrea de Comerç, Competència i Consum, així com un tècnic de prestigi reconegut, un membre del Ple de la Cambra i el secretari del jurat. La composició del jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho. El veredicte serà inapel·lable i el jurat es reserva la facultat de variar el nombre dels premis, com també la possibilitat de declarar-los deserts.

El jurat visitarà els comerços participants entre el 9 i el 15 de desembre, que hauran de tenir els aparadors il·luminats fins a les 22 hores. El veredicte es basarà en l'originalitat, l'impacte comercial, la qualitat artística, la sostenibilitat i la temàtica 'Unicef: Reimaginem un món millor per als infants' amb l'harmonia cromàtica del color blau. El resultat final es farà públic el 17 de desembre.

Les inscripcions són gratuïtes i s'han de formalitzar abans del 7 de desembre. Tota la informació sobre la convocatòria es pot consultar a l'enllaç https://www.ccis.ad/concurs-daparadors-de-nadal/.