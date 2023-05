Cooperació transfronterera entre Andorra i França per prevenir el contraban

Andorra la VellaLa proliferació de les darreres setmanes d'actuacions per part de contrabandistes de tabac preocupa a les autoritats andorranes i franceses. Així ho ha manifestat el portaveu del Govern, Guillem Casal, qui qüestionat per les queixes transmeses per autoritats de l'Arieja davant un nou augment de l'activitat delictiva entre ambdós països, ha exposat que es manté una cooperació transfronterera intensa per prevenir i evitar el pas de tabac entre Andorra i França.

D'aquesta manera, ha recordat que es duen a terme actuacions policials conjuntes i, fins i tot, hi ha una trobada específica centrada en la col·laboració duanera en el marc de lluita contra el contraban. "Estem en coordinació amb les autoritats gal·les i continuarem treballant plegats", ha indicat.

D'altra banda, qüestionat per l'increment d'atacs de phishing durant la darrera setmana pels quals la policia ha registrat una vintena de denúncies, Casal ha manifestat que la coordinació entre organismes públics i privats, com és el cas de l'entitat bancària afectada per aquesta tipologia d'estafes, ha permès disminuir els atacs de forma considerable. "Aquesta mena de col·laboracions publicoprivades són primordials per minimitzar situacions d'atacs", ha apuntat. A més, ha posat en relleu que les amenaces registrades són semblants als que es registren als països de l'entorn. "Són importants, però no ens alerten més del compte", ha assenyalat, puntualitzant que estan en comunicació constant amb les entitats per prendre mesures.