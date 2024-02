La Cooperativa Cadí situarà la nova fàbrica de la Seu a la sortida cap a Andorra

Andorra la VellaL’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns al vespre, en ple extraordinari, una modificació del planejament urbanístic a la zona de l’antic càmping En Valira i dels prats que hi ha al costat de la rotonda d’Andorra. La mesura, que s’ha acordat per unanimitat (Compromís, Junts, ERC i la CUP), ha de donar resposta a la demanda de sòl industrial i logístic al municipi i, dins aquest objectiu, possibilitarà la construcció de la nova fàbrica de la Cooperativa Cadí, que s’ubicarà a la part nord d’aquesta àrea de desenvolupament, ja al costat de l’inici de la carretera N-145 que porta cap a Andorra.

En nom de l’equip de govern (Compromís), el tinent d’alcalde d’Urbanisme, David Servat, ha detallat que a més de la superfície destinada a Cadí també hi haurà 6 parcel·les d’ús industrial i de serveis, amb una superfície aproximada de 22.000 m2, que podran acollir diferents empreses que volen ampliar els negocis de què ja disposen a la Seu o bé implantar-se a la ciutat, amb la consegüent creació de nous llocs de feina. Des del govern municipal també ha subratllat que aquesta modificació no inclou cap activitat de comerç alimentari i, d’aquesta manera, es dóna compliment al compromís que van adquirir de fomentar que aquestes activitats de venda al detall es concentrin al centre de la ciutat.

A nivell més tècnic, Servat ha explicat que l’àrea comprèn els sectors SUD-5 i PERI-6 i que en aquesta zona hi havia un informe desfavorable de la Direcció General de Carreteres de l’Estat. Per això, s’ha modificat per tal d’aprofitar aquesta actuació per millorar la fluïdesa i la seguretat del trànsit en aquest tram de la carretera N-260, a l’entrada oest de la Seu. En aquest sentit, el planejament preveu un carril directe en direcció Lleida per als vehicles que venen de la rotonda d’Andorra, a més de la construcció d’un nou pas giratori. Finalment, el regidor també n’ha destacat el fet que l’espai inclourà a la part sud una zona d’equipaments, on es preveu ubicar-hi la nova caserna dels Bombers de la Generalitat per reforçar aquest servei a la Seu i a la comarca.

El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, ha valorat aquesta aprovació com una molt bona notícia i ha celebrat que es culmini la feina que es va iniciar l’anterior legislatura, mitjançant un disseny proposat pel llavors regidor d’Urbanisme, l’enginyer Joan Gurrera. Fàbrega ha recordat que l’aposta per aquesta nova àrea és fruit de “dos problemes: d’una banda, la manca de sòl industrial i logístic; i de l’altra, la necessitat de la Cooperativa Cadí de fer una passa endavant” per poder créixer i dotar-se “d’una fàbrica més gran i sostenible” que, entre d’altres coses, permeti una entrada i sortida més fàcil dels camions, tenint en compte que actualment segueixen duent a terme la seva activitat a la històrica nau en ple eixample de la Seu, delimitada per l’avinguda del Salòria i els carrers de Sant Ermengol, Comtat d’Urgell i Josep Zulueta.

El representant del primer grup de l’oposició també considera important el fet que el sector aporti nous terrenys per a ús municipal i una nova àrea verda. Alhora, ha “celebrat que Compromís hagi rectificat el que havia dit en campanya electoral, quan proposaven fer el nou polígon a Castellciutat i deien que fer-lo a l’antic càmping era ‘un error que va contra el que vol ser la Seu’, mentre que ara ho anuncien de manera entusiasta”, després de constatar “que estava en perill la continuïtat de Cadí a la ciutat”. I sobre els canvis en la previsió inicial, Junts ha volgut subratllar que ells sempre s’han oposat a que en aquesta zona hi pogués haver un altre centre comercial, entre d’altres motius, perquè la DG de Carreteres no hi donava el vistiplau. Pel que fa als terminis, Fàbrega també ha valorat bé que el pla tiri endavant, “tot i que sigui pels pèls”, i espera que l’espai d’equipaments pugui servir en el futur perquè la ciutat aculli, a més de la nova caserna de Bombers, la seu regional d’aquest cos a l’Alt Pirineu.

El portaveu d’ERC, Francesc Viaplana, també ha recordat que la legislatura passada ja es van iniciar els tràmits, en el seu mandat com a alcalde, i que des de la seva formació han defensat en tot moment la idoneïtat de crear sòl industrial en aquest indret, perquè és una necessitat de la ciutat i “perquè durant molts anys no s’havien fet els deures pertinents per part dels diferents equips de govern que hi havia hagut”.

Viaplana valora especialment el fet que aquest polígon “permetrà ampliar instal·lacions” a empreses de la Seu que ara tenien limitada aquesta possibilitat, “i sobretot a Cadí, una empresa emblemàtica de la Seu que volem conservar i, si cal, ajudar, per la seva funció importantíssima amb el sector primari”. I considera que promoure habitatges en aquell indret “no tenia cap sentit” perquè el fet de tenir la carretera entremig suposaria una cicatriu respecte del seu encaix amb la resta del nucli urbà, a més de suposar una complicació per al trànsit. En canvi, el regidor creu que “aquest canvi d’ús respon a les necessitats de la ciutat”. També valora positivament la nova distribució del trànsit que es proposa en el projecte plantejat per Joan Gurrera. Així ho recull Ràdio Seu.

Finalment, per part de la CUP, el seu portaveu Bernat Lavaquiol assenyala sobretot que accions com aquesta “van en la línia de diversificar l’economia a través dels sectors primari i secundari, sobretot amb la Cooperativa Cadí, que fa una transformació de productes del camp en elaborats i que dóna molts llocs de feina”. Lavaquiol també veu important que “aquest canvi permet que no es facin més centres comercials”, perquè creu que l’obertura de Mercadona i de dos nous supermercats ben aviat ha estat “un gran error per a la Seu i per a la pagesia de la comarca i del Pirineu”. En aquest sentit, considera que la moció de suport a la pagesia impulsada la setmana passada “és genèrica, sense mesures concretes i per part de la mateixa gent que ha permès que s’instal·lin superfícies comercials a la Seu, amb grans distribuïdores que estan matant la pagesia”. En tot cas, Lavaquiol celebra que la mesura consensuada aquest dilluns ajudarà a reduir la dependència del sector terciari i a “crear llocs de feina estables i de qualitat”.