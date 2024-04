La Coordinadora per un Habitatge Digne exigeix actuar contra 'la trampa del fill'

Andorra la VellaLa Coordinadora per un Habitatge Digne ha fet un comunicat en les seves xarxes exigint acabar amb 'la trampa del fill', que és un mètode que fan servir alguns propietaris per fer fora un inquilí sense moltes dificultats, al·legant que necessiten aquell habitatge per al seu fill o un familiar.

Titllen les mesures preses per Govern fins ara de "maquillatge", ja que les multes són irrisòries, sent la més elevada de 1.375 euros. A més el propietari infractor recupera igualment l'immoble. Una legislació que, segons denuncien, desempara la víctima i la deixa sense cap reparació, tot i demostrar-se la infracció.

Segons les dades de la coordinadora, els últims quatre anys hi ha un augment del 63% en el nombre de denúncies interposades per la trampa del fill. L'any 2020 se'n van produir quatre, en 2021 set, sis al 2022 i un increment fins a les onze al 2023. Això suposa un total de 28 denúncies per ús indegut d'aquesta trampa.

L'associació exigeix per arreglar la situació més recursos per augmentar el seguiment dels casos, inspeccions d'ofici sense necessitat de denúncia, sancions econòmiques més severes i major suport i reparació a la víctima per part de l'administració.