Correos obre la seva oficina del carrer Joan Maragall en horari de tarda

Andorra la VellaCorreos obrirà la seva oficina del carrer Joan Maragall en horari de tarda a partir d'aquest divendres. Així, tal com informen, els horaris seran de dilluns a divendres de 8.30 a les 18 hores. Els dissabtes l'oficina romandrà tancada.

Des de Correos concreten que els enviaments que requereixen qualsevol tramitació duanera, no es lliuraran a l'oficina en l'horari de tarda, ja que els serveis de duana continuen en el seu horari habitual de 8.30 a 14.30 hores.

L'objectiu de Correos, destaquen, "és millorar el servei que s'ofereix a la població andorrana, que podran acudir a l'oficina a fer les gestions en horari de tarda". D'aquesta manera, es possibilita als clients, entre altres gestions, la recollida dels seus enviaments si són absents dels seus domicilis durant les hores habituals de repartiment. Una utilitat especialment valorada per als que trien el lliurament a l'oficina de les compres per internet.

L'oficina principal d'Andorra la Vella ofereix una varietat de productes i serveis, com ara la possibilitat de pagament de rebuts i tributs, adquirir llibres, venda de balises, així com tota mena d'embalatges, també per a l'enviament de bicicletes.