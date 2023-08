La Covid torna al Cedre

Andorra la VellaEl Servei Andorrà d’Atenció Sanitària ha comunicat que hi ha quatre padrins del centre sociosanitari d’El Cedre que han donat positiu per coronavirus. Els contagis s’han produït en l’últim dia i a hores d’ara no hi ha cap amb símptomes greus. S’informa que “estan vacunats, tenen tots i febrícula i presenten simptomatologia lleu” i ja han estat col·locats en zona d’aïllament per evitar mous contagis.