La creadora Catalina Vargas debuta amb una mostra d'aquarel·les per empoderar el paper de la dona

OrdinoL'alumna de La Capsa, espais de creació, Catalina Vargas, debuta amb una exposició de dotze aquarel·les d'estil manga que mostren, a través dels seus personatges, l'empoderament de la dona. Sota el títol, 'Believe it' Vargas dona vida a un món de fantasia amb protagonistes femenins inspirats en clàssics del gènere com els estudis CLAMP o Miyazake, tot combinant patrons i estampats asiàtics, japonesos i xinesos amb combinacions cromàtiques molt acurades.

"M’interessa utilitzar aquests colors clars i harmoniosos que contrasto amb les il·luminacions metàl·liques; un estil propi que voldria traslladar al tatuatge", manifesta. L'artista, cuinera i pastissera de professió, és una resident d'origen xilè, autodidacta que va començar a dibuixar amb regularitat a La Capsa, seguint "els consells de la Rosa Mujal que m’ha ajudat a superar els moments de bloqueig per deixar fluir, d’aquí el títol de l’exposició". La voluntat de Vargas és transmetre un missatge "d'empoderament".

La mostra s'inaugura aquest dimarts 1 de febrer a les 18 hores a l'edifici sociocultural L'Estudi i es podrà visitar fins al 26 de febrer.