Crèdit Andorrà cedeix un local per a la botiga solidària de l'Unicef

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha cedit a Unicef Andorra un local comercial a l’avinguda Meritxell, número 26, enfront de magatzems Pyrénées, en el qual s’ubicarà la botiga solidària. En una superfície de prop de 200 metres quadrats, Unicef hi exposarà articles de segona mà per posar-los a la venda.

La directora de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Nous Canals de Crèdit Andorrà, Núria Roca, ha manifestat que “estem contents de cedir aquest local per a una iniciativa solidària que tira endavant Unicef” i ha destacat la bona ubicació de l’espai, “ja que es troba en una de les principals vies comercials del país”.

Per la seva banda, Marianela Vila, presidenta d’Unicef Andorra, ha agraït la cessió per part del banc i ha destacat “el compromís de Crèdit Andorrà amb Unicef des de fa més de divuit anys, amb la participació en diferents programes i la contribució a través de la targeta de crèdit Visa Unicef”. Ara, amb l’obertura de la botiga en la nova ubicació, “esperem estar molt més a prop del públic, pel fet d’estar a peu de carrer i en plena avinguda Meritxell”, ha concretat.

La botiga solidària exposarà des de roba fins a articles per a nadons, objectes per a la llar i material esportiu, entre d’altres. Com sempre, també s’hi vendran esporàdicament articles nous de marques conegudes donats per altres botigues del Principat, principalment roba de dona, sabates i joguines. Els beneficis de les vendes es destinaran als projectes d’Unicef a Andorra i arreu del món.

Crèdit Andorrà és un dels principals col·laboradors del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef. Des del 2004 i fins al 2022, les iniciatives promogudes entre ambdues entitats han aportat a l’ONG més de 850.000 €.