Crèdit Andorrà homenatja Joan Verdú

Andorra la VellaJoan Verdú continua rebent reconeixements després de cloure una exitosa temporada proclamant-se campió d'Europa de gegant. Aquest dimecres ha estat el torn de Crèdit Andorrà, qui ha volgut homenatjar l'esquiador andorrà i encoratjar-lo a continuar amb la bona ratxa de resultats. El director de l'àrea de Negoci Bancari Andorra de l'entitat, Martí Alfonso, ha destacat que aspectes com el seu compromís i perseverança han estat els factors que l'han dut a viure el seu millor moment professional. "Ets un exemple per a tots els esportistes que tenen il·lusions", ha manifestat.

Durant el seu discurs, Alfonso ha posat en relleu que Verdú ha contribuït a fer encara més visible Andorra portant el país a una situació "rellevant" dins del món de l'esquí professional. "Des de Crèdit Andorrà compartim el valor del treball en equip i per això també felicitem l'entorn del Joan, qui li ha donat suport i l'ha fet créixer", ha exposat, sense oblidar-se dels esforços duts a terme també per part de la FAE.

Per la seva banda, un emocionat Joan Verdú ha volgut donar les gràcies "a tota la gent que m'ha donat suport", tant pel que fa a la seva família, amics, companys d'equip, federació i Govern. L'esquiador ha assegurat que arribar a aconseguir títols no ha estat fàcil, sobretot després de mesos sense poder esquiar recuperant-se de les lesions. Amb tot, ha manifestat estar 100% compromès amb la seva carrera i ha assegurat que per a la temporada vinent donarà el màxim de les seves capacitats per intentar millorar els resultats obtinguts.