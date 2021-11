Creixen un 58% els delictes contra la llibertat sexual

Andorra la VellaEls delictes contra la llibertat sexual han experimentat en el període comprès entre els mesos de juliol del 2020 i juny del 2021 un increment del 58%. Així es reflecteix en la memòria de la fiscalia que analitza l'evolució de la delinqüència. Aquest augment se situa, en xifres absolutes, en 30 causes més en el període 2020-2021 respecte de l'anterior.

D'aquesta manera cal destacar que l'increment exacte del 57,69% es produeix sobretot per l'augment de les infraccions penals relacionades amb la pornografia infantil, violació i prostitució, ja que altres tipus de causes, com l'assetjament sexual, els abusos sexuals i l'exhibicionisme van a la baixa.

En total, reflecteix la memòria judicial, s'han instruït una vuitantena de procediments en el període abans esmentat. D'aquests, 63 van ser diligències prèvies, 21 sumaris van estar relacionats amb delictes majors, dels quals vuit provenien de diligències prèvies, i cinc van ser per delictes menors. D'aquesta xifra total cal destacar que 28 causes obeïen a pornografia; divuit a conductes constitutives de violació; deu a assetjaments sexuals; nou a actes sexuals sense consentiment; sis a agressions sexuals; cinc a prostitució; tres a abusos sexuals i altres tres a exhibicionisme.

Si es té en compte el 'rànquing' segons la modalitat d'infracció tenim que els delictes sexuals se situen, quant a la quantia, en el dotzè lloc (el període anterior ocupava el 14è), sent els més freqüents els delictes contra la salut pública. En canvi, si es té en compte el bé jurídic al que afecten els delictes, tenim que els que atempten contra les persones, com és el cas dels delictes sexuals, se situen en segon lloc, el que representa un 23,3% de la criminalitat, amb un increment respecte del període anterior, quan representaven el 18,93%. En aquest sentit, l'informe de la fiscalia constata que han augmentat els delictes contra la vida, contra la dignitat i contra la llibertat sexual i, al contrari ha disminuït el nombre de delictes contra la integritat física i moral, contra la llibertat i contra l'honor.