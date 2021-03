Creixen les explotacions apícoles

Andorra la VellaEl país compta amb 345 explotacions agràries. Es tracta d’una xifra que es manté respecte de l’any 2019, quan n'hi havia registrades 346 i superior a les 339 del 2018. Cal destacar que més de la meitat, concretament 201, són explotacions sense bestiar de renda, mentre que la resta o tenen animals o bé són explotacions apícoles. Així, n’hi ha 59 que tenen bestiar equí; 43 oví; 41 boví i 37 cabrum, mentre que 45 es dediquen a l’apicultura, una activitat que ha anat en augment ja que cal tenir en compte, per exemple, que al 2018 la xifra total d’explotacions que es dedicaven a la producció apícola eren 38.

Pel que fa als titulars d’aquestes explotacions, cal tenir en compte, com passava en anys anteriors i com ve sent la tònica habitual, que el gruix es troben en la franja que va dels 51 als 60 anys. Concretament, hi ha 81 propietaris que tenen aquesta edat, front 67 que en tenen entre 71 i 80, i 63 que es troben entre els 61 i els 70 anys. En canvi, hi ha menys propietaris joves. De fet, entre 31 i 40 anys només n’hi ha setze i per sota d’aquesta edat, nou. Aquesta mateixa proporció és la que es dona entre els delegats d’aquestes explotacions.

Pel que fa a la distribució en metres quadrats d’aquestes explotacions, el 65% de la superfície és per a peixeder, és a dir, per a l’alimentació dels animals, mentre que un 26% està destinat al dall; un 7% al tabac i un 1% al cultiu de patata, mentre que un altre 1% es destina a hort.

Cal també destacar que el 2020 la parròquia que tenia més explotacions era Sant Julià de Lòria, concretament 64, seguida de la Massana, amb 54 i Canillo amb 36. La que en té menys és Escaldes-Engordany, concretament 28.

Pel que fa a les explotacions apícoles, on més n’hi ha és a Encamp, concretament catorze, seguides de les vuit que hi ha a Canillo. Quant a les arnes registrades, són en total 448 i Canillo és on més n'hi ha, 173. En segon lloc, les 108 que concentren les cinc explotacions que hi ha a Escaldes-Engordany. Cal concretar que de les 45 explotacions que hi ha al país, 22 tenen com a activitat única l’apícola i en altres 23 és una activitat complementària.