La Creu Roja augmenta el nombre de treballadors en un 64%

Andorra la VellaLa Creu Roja ha experimentat un creixement important a diferents nivells, que l’han portat a augmentar considerablement la seva plantilla de treballadors. Si el 2020 n’eren 56, al 2021 van arribar a 92, el que suposa un creixement del 64%. També a nivell de voluntaris s’ha continuat creixent, encara que en menor mesura, consolidant-se en 570, el que és un creixement del 5% respecte l’any anterior.

El creixement s’explica pel volum de feina feta i les persones ateses: 302.358 proves diagnòstiques de Covid-19, 5.908 serveis de transport sociosanitari (+0,20%), 366 de transport social (+78%), 1.475 serveis individuals (+129%), 284 formacions i 3.508 alumnes formats (128 i 2.126 l’any anterior), 369 serveis preventius de socorrisme i un total de 3.619 hores (+171% i +61%), 564 persones ateses pel servei de Teleassistència (+3%), 78 usuaris del programa Sempre acompanyats amb 1.519 serveis (59 i 863 al 2020), sense oblidar la Botiga solidària -que continua donant servei a 481 unitats de convivència, el que equival a 770 persones- i les campanyes de donació de sang, activitats dirigides a col·lectius joves i els centres de dia per a la gent gran, que al 2021 han atès 24 persones el d’Andorra la Vella i 8 el de Sant Julià i que en l’actualitat es troben al seu màxim de capacitat i que es volen potenciar aquest 2022 i de cara el futur.

Les dades les ha presentades el director general de Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, que en relació als centres de dia per a la gent gran ha exposat que el "desig" de l'organització és que totes les parròquies disposin de centres de dia. Així mateix, ha avançat que es comença a treballar també en un projecte complementari, com és el de pisos amb serveis per a la gent gran.

El creixement tant en serveis com en nombre de treballadors i voluntaris justifica la posada en marxa del projecte Endavant tots junts, que suposa una reestructuració de l'organització que ha de permetre encarar amb garanties els nous reptes interns i externs i respondre amb agilitat i seguretat les demandes dels treballadors i de la societat en el seu conjunt. A més, fomenta la presa de decisions col·legiada i el treball en equip. Una característica fonamental del nou organigrama és que la presa de decisions serà més transversal, ha explicat el vicepresident de l'entitat, David Fraissinet. “Hem après lliçons de la pandèmia", ha manifestat el president de Creu Roja, Josep Pol, en la seva intervenció inicial, i una d'elles és que "ens hem d'adaptar i ser àgils", per donar resposta a les noves demandes. I és en aquest sentit que va la reestructuració. Així, el president ha destacat que s'aprofita "el potencial" dels caps d'àrea de l'organització per "de manera més àgil" fer que la Creu Roja arribi allà on es necessita.

En relació a l'anunci del Govern de treure a concurs el servei de transport sociosanitari, Fraissinet ha assenyalat que aquest servei el va crear la Creu Roja fa una trentena d'anys i ha demanat trobar una solució. "La nostra intenció és renovar el conveni", ha assenyalat, recordant que com a entitat sense ànim de lucre no es vol competir amb empreses i que els beneficis que es puguin treure del servei, la Creu Roja els destina a projectes que reverteixen en la societat andorrana i "ne benefici del país".