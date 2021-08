Les empreses del sector turístic han demanat que es flexibilitzi la contractació de personal donades les dificultats que estan tenint per cobrir llocs de treball. La manca de treballadors en aquest sector és recurrent i els empresaris palesen que cal una major flexibilitat i una tramitació més àgil per poder contractar personal. A l'altre costat de la balança hi ha la necessitat de donar sortida a les persones que es troben inscrites al Servei d'Ocupació. Ens interessa la teva opinió. ¿Tu creus que cal flexibilitzar la contractació per a les empreses turístiques?