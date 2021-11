Creus que Salut hauria de revelar si els ingressos per covid corresponen a persones que han estat, o no, vacunades?

Segons reporta Salut, hi ha quatre pacients ingressats a l'Hospital de Meritxell, un dels quals requereix ventilació mecànica. Benazet, però, no ha volgut especificar si els ingressats són, o no, persones vacunades. “Queda clar que la lluita contra la covid és bàsicament la vacunació i que hi ha evidència científica que les persones vacunades s'infecten menys i transmeten menys el virus, però per confidencialitat, perquè aquest és un país petit, prefereixo no revelar si les persones ingressades han rebut, o no, la vacunació”, ha argumentat.