Cribratge dels assistents al concert de Bob Sinclar detecta 10 positius

Andorra la VellaEl Govern informa aquest dimarts que, en el marc del concert de Bob Sinclar a l’Andorra Mountain Music, es va controlar l’estat epidemiològic de 3.303 assistents. Així, només podien accedir a l’espectacle les persones que certificaven que o bé havien rebut la pauta completa de la vacuna feia com a mínim 14 dies, o bé una prova PCR/TMA d’un màxim de 72 hores o bé un test d’antígens realitzat les darreres 24 hores. Concretament, 728 persones van acreditar la seva condició sanitària i 2.275 es van fer un test d’antígens previ a l’espectacle als punts habilitats –la Plaça de Braus d’Andorra la Vella i al pàrquing del Tarter–. Entre els tests 2.275 realitzats, es van detectar 10 persones positives: 2 residents d’Andorra i 8 residents a Espanya.

Detectats 12 nous positius durant les darreres hores

El Govern informa que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 14.167 persones i es registren un total de 13.796 altes. Les xifres revelen que en les darreres hores s'han detectat 12 nous contagis al país. El total de defuncions fins a la data és de 127.

El balanç entre casos nous detectats i altes fa que actualment hi hagi 244 casos actius, amb una persona ingressada a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, a la zona habilitada per a pacients amb COVID-19. No hi ha cap pacient a l’UCI ni a la planta COVID-19 del Cedre. Pel que fa a la població escolar, queda 1 aula sota vigilància passiva.

En relació als vaccins contra la COVID-19, l'executiu informa que des de l’inici del Pla de vacunació s’han administrat 77.225 dosis –45.137 primeres dosis i 32.088 segones–.