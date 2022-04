Crida a la manifestació de l’1 de maig contra “l’encariment de la vida i la precarietat laboral” a Andorra

Andorra la VellaL’agrupació sindical d’Andorra ha convocat una manifestació per al proper 1 de maig, que reivindica el dia del treballador. Els motius que esgrimeixen per fer la crida a la participació són el rebuig de “l’encariment desmesurat de la vida al principat, també com per l’alt preu del habitatge de lloguer així com de compra purament especulatiu, que unit a la precarietat dels salaris i pensions asfixien cada dia més a la classe treballadora i sumeix les famílies en una precarietat social i laboral”. Per aquests motius, des de l’USdA fan una crida “a tota la classe mitja treballadora així com a tots els jubilats que malviuen amb salaris i pensions allunyades de la realitat social i econòmica del país”.

Des del sindicat afegeixen que en els propers dies es comunicarà el recorregut de la marxa així com l´horari de l’inici de la manifestació que esperen, “sigui multitudinària”.