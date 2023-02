Critiquen les complicacions d'obrir un compte al Principat per als nous residents

Andorra la VellaLes queixes per la complexitat per a les obertures de nous comptes bancaris a Andorra s'han agreujat en els últims mesos amb diferents queixes perquè els tràmits són molt llargs i inclouen peticions d'informació molt àmplia. Les crítiques es formulen, segons les fonts consultades, sobretot perquè sembla no haver-hi diferència entre els requisits per obrir un compte per a un nou assalariat o un nou autònom i per aquelles persones que venen a residir amb importants quantitats d'ingressos o capital. Aspectes com declaracions de la renda, justificació dels fons (fins i tot quan són mínims) d'inici en el compte o els extractes bancaris de l'entitat o les entitats on es tenien diners en el país d'origen. Tot plegat, segons les crítiques, un procés llarg i amb múltiples requisits quan per començar a residir a Andorra és obligatori tenir un compte. Això estaria afectant que alguns assalariats acabin incorporant-se més tard a treballar i també un retard en l'inici d'activitat per part d'alguns autònoms.

Exemple d'informació que es demana per obrir el compte pels nous residents.