Habitatges, salaris i pensions: Les reivindicacions de l'1 de maig

Andorra la VellaAquest 1 de maig, els sindicats, associacions per l’habitatge com Habitatge Digne, DenunciAND i col·lectius feministes amb Stop Violències, han convocat una manifestació a Escaldes-Engordany per protestar pel preu de l’habitatge, les condicions laborals, les pensions i reivindicar el dret a l’avortament.

Segons RTVA, entre els participants es troben la Unió Sindical, la Coordinadora per un habitatge digne i el Sindicat d’Ensenyament Públic, entre d’altres. A més de les demandes tradicionals, enguany hi haurà activitats participatives abans de la manifestació a la plaça Coprínceps. També s’inclou en la mobilització la proposta d’impulsar una iniciativa legislativa popular sobre habitatge, salaris i pensions per assegurar unes condicions de vida dignes al país.