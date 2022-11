Crítiques dels advocats perquè Govern no els hi atorga l'exclusivitat en els informes jurídics

Andorra la VellaEl col·legi d'Advocats no està d'acord amb part de la llei que regula la professió i que l'executiu portarà a aprovació al Consell General. Els lletrats han decidit parlar amb el grups parlamentaris perquè s'introdueixin els canvis que demanen. El més important és la petició d'exclusivitat dels advocats per realitzar informes jurídics i que, segons han fet públic en un comunicat, ajudaria a acabar amb l'intrusisme al sector.

En el comunicat s'indica que "la proposta del Col·legi precisava amb més detall les activitats que l’advocat exerceix en exclusiva, vinculades principalment amb l’assessorament, la consulta i l’elaboració d’informes jurídics, per mitigar l’intrusisme que afecta la professió. Addicionalment, la modificació regula la substitució d’un advocat en cas d’incapacitació i el procediment d’incapacitació i, s’agilitza el procediment disciplinari respectant les garanties de defensa i d’audiència. D’altra banda, unifica el nivell de diplomes requerits per exercir la professió, títol de nivell 7 del Marc andorrà de qualificacions en l’àmbit del dret".

La Junta del Col·legi d’Advocats "lamenta que no s’hagi tingut en compte el text proposat en l’avantprojecte de Llei del Govern i que tampoc s’hagin reproduït les consideracions sobre el propi funcionament del Col·legi en relació a l’apartat tècnic que especifica que la modificació dels estatuts requereix l’acord de l’Assemblea General per majoria simple dels vots fet que, segons la Junta, dificulta que es puguin aprovar els estatuts i representa un impediment per aprovar els estatuts actuals segons la Llei que s’aprovarà".