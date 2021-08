Cues de sortida per la frontera espanyola des de primera hora del matí

Andorra la VellaDes de primera hora del matí està havent-hi retencions per sortir del Principat per la frontera del riu Runer. En aquests instants, el servei de Mobilitat ha informat a través de les xarxes socials que hi ha fins a dos quilòmetres de cua per poder sortir d'Andorra.

Aquestes retencions se sumen a les que es van viure aquest divendres a la tarda, també per sortir per la frontera espanyola. Tot i així, de moment no hi ha cues per entrar al Principat. D'altra banda, durant el matí també hi ha hagut algunes retencions de sortida per la frontera francoandorrana.