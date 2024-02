Culpen els youtubers de l'especulació a Andorra

Andorra la VellaLa Plataforma per un Habitatge Digne ha fet públic un comunicat on culpen els “youtubers, els fons voltors i les famílies adinerades d’Andorra” de l’especulació que ha portat a l’escalada en el preu dels pisos i a l’altíssim cost per accedir a un habitatge.

El col·lectiu inclou, però una novetat respecte a missatges anteriors. Demana Govern que “reguli el mercat immobiliari i evitar l’acumulació de propietats per part d’inversors sense escrúpols”. S’incideix en què ha posat “una catifa vermella a la inversió i a la construcció de luxe”.

Es critica que aquesta especulació “ens està obligant a destinar més de la meitat del nostre sou al lloguer, deixant-nos recursos insuficients per cobrir les necessitats bàsiques i gaudir d’una vida plena”. S’afegeix en què “els treballadors que cobrem 1.370 euros no podem pagar lloguers a partir de 1.500”.

Indiquen que no permetran que “les nostres llars es converteixin en mera mercaderia” subjectes a les dinàmiques de mercat i “la voràgine de l’especulació”. Denuncien que l’habitatge s’està convertint en inaccessible per a molts residents !que veuen com fan fora els seus veïns i veïnes sense cap mena de control”.