Cunill revela el nombre d'expedients oberts arran el 'Cas BPA'

Andorra la VellaLa intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA) ha desencadenat l’obertura de gairebé 400 procediments judicials, dels quals 131 encara estan en curs, segons ha informat RTVA, Sílvia Cunill, presidenta de l’Agència de Reestructuració d’Entitats Bancàries (AREB) ha revelat aquesta informació.

Durant la seva compareixença al Consell General, Cunill ha detallat que aquests procediments abasten diverses àrees, amb 180 casos relacionats amb comptes sospitosos de blanqueig de capitals i uns 200 vinculats a altres qüestions.

La presidenta de l’AREB ha destacat que més d’un centenar d’aquestes causes judicials encara estan en marxa. No obstant això, Cunill ha expressat la seva confiança en el suport judicial a les accions de l’AREB, assegurant que les decisions preses han estat validades per sentències en primera o segona instància. “Avui podem dir que totes aquestes decisions han estat avalades en primera o diverses sentències, en primera o segona instància. Per tant, em satisfà molt i és un gran orgull poder dir que el 96% dels clients s’han pogut traspassar”, ha afirmat.

Cunill també ha compartit detalls sobre la motivació de la intervenció de BPA el 2015, destacant que cinc importants entitats financeres van tallar les relacions amb el banc abans de la nota del FinCEN, la unitat contra el crim financer dels Estats Units. Algunes d’aquestes entitats inclouen noms rellevants com Deustche Bank i JP Morgan. La presidenta de l’AREB ha reiterat la negativa a proporcionar els comptes del banc, citant les recomanacions dels assessors legals de l’agència.