Primer curs a Andorra per formar professors de formadors

Andorra la VellaMembres del cos de policia, de bombers, de la Creu Roja Andorrana i de la Creu Roja francesa reben des de finals de la setmana passada i fins diumenge una formació pedagògica i presencial de formadors de formadors. Es tracta d'un curs amb diploma d’estat (francès) implementat per l’equip pedagògic nacional de la Creu Roja francesa (CRF) i que es va iniciar el passat 20 de juny de manera virtual.

Per primera vegada la formació es fa a Andorra durant nou dies i compta amb la participació d’uns onze alumnes. Fins ara, els cossos andorrans que hi participaven s’havien de desplaçar a París per rebre la formació i acreditar l’obtenció del diploma oficial.

La formació s’imparteix en dues parts, virtual i presencial, amb aports teòrics i una gran varietat de pràctiques, i es dirigeix a persones que ja compten amb el certificat de formadors en socorrisme. El rol del formador, més enllà de prestar socors quan la situació ho requereix, és contribuir al bon desenvolupament de la formació. El formador de formadors és l’encarregat de dinamitzar les formacions dels seus homòlegs en primers socors, prevenció i socors cívics, a banda de gestionar i assegurar tots els aspectes logístics i administratius de la formació. Entre les competències que es requereixen durant la missió destaquen els dots relacionals, el treball en equip, la pedagogia i l’adaptació, a més de la rigorositat i l’adaptabilitat. L’objectiu d’aquesta formació és dotar el país d’un equip de formadors de formadors en cada cos que estigui habilitat per formar altres instructors en l’àmbit de primers socors.

A més, tal com posen en relleu des de la Creu Roja, tenir l’oportunitat de rebre un equip pedagògic de la CRF a Andorra permet "reforçar els lligams entre les dues societats nacionals i donar a conèixer en primera persona els equips, així com les accions i projectes que es duen a terme a l’àrea de formació de la CRA i al seu centre nacional de formació". També permet treballar en vista a futures col·laboracions i al desenvolupament de noves accions, tal com ha recordat el responsable de l’àrea de formació, Quim Fenoll.