La cursa de Sant Julià de Lòria apunta a batre rècords de participació

Andorra la VellaLa cursa, de caràcter popular i festiu (com ho demostra el fet de l’absència de guanyadors i temps, així com la notable i tradicional presència de participants disfressats) comptarà amb tres categories ben diferenciades:

La “Baby” dirigida a infants de fins a 8 anys i d’un recorregut de 300 metres (sortirà a les 21 hores de la Plaça Major i conclourà a la Plaça de la Germandat) ; i les “Junior” i “Absoluta”, de 3 quilòmetres (s’iniciaran a les 22 hores a la Plaça de la Germandat per acabar al mateix punt), obertes a tot aquell d’entre 9 i 17 anys, i als majors d’edat respectivament.

Tenint en compte la gran participació en la cursa passada, més de 400 persones, la consellera de Turisme i Esports del comú de Sant Julià de Lòria, Diana Sánchez, ha declarat que enguany, per incentivar encara més la implicació, es prepararan 500 lots de regal pels 500 primers inscrits.

“Si se supera aquesta xifra, no hi haurà cap problema, tothom qui ho vulgui podrà córrer… però els lots de regal només seran pels 500 primers inscrits”, ha afegit el cap d’Esports del comú de Sant Julià de Lòria, Ramon Ibars.

Ibars també ha indicat que el dorsal, “acompanyat d’un barret de Pare Noel i el lot de benvinguda en cas de formar part dels primers 500 inscrits” es realitzarà al centre esportiu LAUesport els dies 27, 28 i 29 de desembre (tancant una hora abans de la cursa).

“A més, tots els participants majors d’edat entraran en un sorteig on s’optarà a diversos regals; en aquest sorteig no hi s’hi compten els membres de la categoria “Junior” (9 - 17 anys), ja que els menors d’edat no poden participar en jocs d’atzar.

També hi haurà premi per la disfressa més original de les tres categories, valorant la creativitat i dificultat de cadascuna, així com l’animació realitzada pels portadors durant la cursa; aquells qui vulguin optar a aquest premi s’hauran de fer una fotografia acreditativa a l’inici de la cursa”. L’acte clourà amb una xocolatada popular a la Plaça de la Germandat.

Les inscripcions ja estan disponibles a la web www.santsilvestresantjuliadeloria.com; tindran un cost de 4 euros, 2 dels quals aniran destinats a “Càritas de Sant Julià de Lòria”. Per tot aquell que no participi a la cursa però desitgi ser solidari, podrà fer un donatiu a “Càritas Parroquial” a través de l’enllaç “Dorsal 0”.