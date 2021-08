Curtmetratges per a infants a les Nits d'estiu a Engolasters

EncampFEDA Cultura i Ull Nu proposen una nova Nit d'estiu al voltant del Camí hidroelèctric d'Engolasters per aquest dijous amb la projecció de quatre curtmetratges infantils a la vora del llac. L'objectiu és sensibilitzar a la població envers la protecció del planeta. Entre els audiovisuals, destaca El cargol i la balena, la història d'un petit cargol que s'embarca en un viatge a la cua d'una balena geperuda a través dels mars.

Els participants també tindran la possibilitat de fer la visita al Camí hidroelèctric que s'està oferint en el marc de les diferents activitats programades, la qual començarà a les 20 hores, partint de la Casa dels guardes.

Des de la parapública també han informat que les sis activitats que FEDA Cultura ha sumat a les Nits d'estiu als museus estan tenint una gran acollida per part del públic, el qual ha valorat positivament propostes singulars que lliguen la història de la principal infraestructura hidràulica del país a l'entreteniment i la sensibilització a través de la cultura i la ciència. En aquest sentit, indiquen que l'aforament de l'activitat de dijous ja està complet.

Les propostes són gratuïtes i estan adaptades a la situació sanitària derivada de la pandèmia de la Covid. A banda de respectar totes les mesures de prevenció i seguretat per evitar la proliferació del virus, es requereix que els participants facin una reserva prèvia obligatòriament per garantir que es compleix amb l'aforament establert. Es recomana portar una llanterna i una manta o estoreta per poder seure a terra i gaudir d'aquesta proposta tan singular.

La següent activitat es durà a terme el 12 d'agost a les 21.30 hores. A banda de la visita al Camí hidroelèctric d'Engolasters, les persones que hi participin podran gaudir de la pluja d'estels de les Llàgrimes de Sant Llorenç amb els astrònoms del Parc Astronòmic Montsec.