La defunció d'un pacient de l'hospital eleva a 151 les víctimes de la pandèmia

Andorra la VellaEl Govern ha comunicat aquest dimarts una nova defunció per coronavirus a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Es tracta d'un home de 89 anys que estava ingressat a planta i que esdevé la víctima 151 de la pandèmia. La notícia arriba en una jornada en què el ministeri de Salut ha detectat 76 nous positius per Covid-19, per la qual cosa els casos totals ja s'eleven fins als 37.820, dels quals 676 (+9) són actius. Les recuperacions arriben fins a les 36.993 després que 66 persones hagin superat la malaltia durant les darreres hores.

Pel que fa a la pressió sanitària, actualment hi ha 8 persones ingressades a planta i 5 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on 3 d'elles requereixen ser ventilades mecànicament. Pel que fa a la població escolar, hi ha 1 aula sota vigilància activa parcial i 10 en vigilància passiva.

D'altra banda, el Govern també ha informat aquest dimarts del positiu per coronavirus de tres membres del gabinet ministerial. En concret han contret la malaltia el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. Tots tres es troben aïllats als seus domicilis amb simptomatologia lleu. L'activitat del Govern no es veurà afectada i es desenvoluparà com habitualment.

Finalment, des de l'inici del pla de vacunació ja s'han administrat 155.465 vacunes, de les quals 57.956 corresponen a primeres dosis, 57.193 a segones i 40.221 a terceres.