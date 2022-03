La defunció d'una persona de 72 anys amb Covid eleva a 153 les víctimes de la pandèmia

Andorra la VellaDesprés d'uns dies sense haver de lamentar pèrdues, Andorra registra una nova mort per coronavirus. Segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, es tracta d'una persona de 72 anys amb patologies prèvies que va traspassar aquest dimarts. D'aquesta manera, ja són 153 les persones que han perdut la vida des de l'esclat de la pandèmia.

A més a més, al llarg de la darrera setmana el ministeri de Salut ha detectat 400 nous positius, una xifra que eleva els casos totals fins als 39.234. Pel que fa a les persones amb la malaltia activa, al llarg dels darrers set dies han disminuït en 13 i se situen en 704, mentre que les recuperacions han augmentat en 452, arribant fins a les 38.377.

Quant a la pressió sanitària, Jover ha informat que s'ha registrat una baixada de 4 pacients al centre hospitalari, per la qual cosa l'hospital Nostra Senyora de Meritxell acull actualment 4 pacients a planta i 2 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), tots dos sota ventilació mecànica. En relació amb la població escolar, només hi ha 5 classes (-2) sota vigilància passiva.

Finalment, el consell de ministres d'aquest dimecres ha decidit prorrogar durant una setmana més les mesures restrictives per tal de frenar l'avenç de la Covid. Aquestes fan referència a l'obligació de dur la mascareta en espais interiors com a norma general; utilitzar la mascareta FFP2 a l'hospital, als centres sanitaris i sociosanitaris i a les cases pairals, i a l'ús del certificat Covid per accedir a les residències, centres de dia i cases pairals.