La Delegació de la Generalitat a Andorra obre un formulari per apropar-se als catalans residents

Andorra la VellaLa Delegació del Govern de la Generalitat a Andorra ha posat en marxa una iniciativa per apropar-se als catalans i catalanes residents i fronterers al Principat. L'objectiu principal és establir una via de comunicació per poder-hi estar en contacte i, a la vegada, poder escoltar les seves propostes i suggeriments.

Així, la Delegació ha creat un formulari per tal que, aquelles persones que ho vulguin, puguin facilitar el seu contacte. D'aquesta manera, la Delegació podrà donar a conèixer a la ciutadania registrada aquelles activitats que organitzi o en les quals participi, convidar als actes públics que impulsi (propostes culturals, jornades, taules rodones, actes institucionals, etc.), així com difondre informacions que puguin ser d'interès per al col·lectiu resident o fronterer.

A banda, establint aquest contacte també es vol habilitar un canal perquè aquests col·lectius puguin fer arribar a la Delegació les seves demandes, peticions o inquietuds. Tot plegat, amb l'objectiu de convertir la Delegació en una eina útil al servei dels catalans i catalanes que viuen o treballen a Andorra.

La iniciativa està encarada, prioritàriament, als col·lectius de catalans i catalanes residents i fronterers, però pot omplir el formulari qualsevol persona que estigui interessada a estar al dia de l'activitat de la Delegació i de les informacions d'interès que aquesta comuniqui. El formulari es podrà trobar a partir d'aquest dimarts en un nou apartat del web de la Delegació, anomenat 'Amics de la Delegació'.