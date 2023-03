Dos dels quatre detinguts en l'operació antidroga del Pas continuaran a presó

Andorra la VellaDecretada la presó provisional per a dos dels encausats per l'operació antidroga al Pas de la Casa, tal com informa RTVA. Dimecres es va confirmar la llibertat provisional amb càrrecs per als altres dos detinguts en l'anomenada Operació Big Bang.

El cos de policia va decomissar 17.600 euros en efectiu i més de 300 grams de cocaïna, el que suposa una xifra rècord pel que fa a les intervencions antidroga al país. També es van trobar altres estupefaents.