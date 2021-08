Demanen prudència als excursionistes que volen fer l'Aneto per l'acumulació de gel fòssil a la glacera

BenascLes males condicions de la glacera de l'Aneto (Benasc, Ribagorça), han portat la Guàrdia Civil a fer una crida a la prudència als qui vulguin coronar-lo. El cim més alt dels Pirineus, amb 3.404 metres, és un dels més concorreguts pels excursionistes. Tant sols entre divendres passat i dilluns han hagut de rescatar una quinzena de persones que havien quedat atrapades a la gelera, algunes de les quals amb lesions importants per caigudes. La glacera es troba en molt mal estat, en part a causa de la calor dels darrers dies, i el gel està molt dur, fins i tot fossilitzat. Per travessar-lo es requereix experiència tècnica i material adequat com l'ús del piolet i grampons amb bota específica de muntanya.

Els primers dos rescats que va efectuar la Guàrdia Civil van ser divendres 13 d'agost. Van ser dos excursionistes que es van quedar atrapats a la gelera amb lesions lleus. L'endemà dissabte ja es va rebre un primer avís a les 9 del matí. Era d'una persona que havia relliscat uns 100 metres per un pendent gelat i patia diverses contusions. S'hi va desplaçar l'helicòpter de la Unitat Aèria de Benasc, juntament amb un metge del 061. Llavors, els agents van observar una gran afluència d'excursionistes a la glacera. Aquest primer excursionista rescatat, un jove de 26 anys de Vitòria, es va trencar un turmell i va patir diverses rascades per tot el cos a causa de la caiguda. Així mateix, no portava el material necessari per travessar la gelera.

El segon avís de dissabte va ser a les onze del matí. Era per quatre persones ferides de gravetat a la glacera. La persona que va alertar era un infermer que es trobava a la zona i que va comunicar que els accidentats estaven sagnant molt a causa de les ferides a tot el cos i els cops que s'havien fet contra les pedres. A més a més, com que es trobaven al damunt del glaç, començaven a patir hipotèrmia. En aquest cas, es va tornar a activar l'helicòpter juntament amb el metge per arribar fins al lloc de l'accident. Allà es va fer un triatge dels ferits i primer es van evacuar als dos que estaven més greus. Eren un veí de Segorb, de 52 anys, que va ser traslladat a l'Hospital de Saragossa amb moltes rascades, contusions, ferides obertes i hipotèrmia, i un veí de Port de Sagunt de 48 anys que tenia un tall profund a la mà i d'altres a la resta del cos. Posteriorment es van rescatar una dona de 48 anys de Segorb i un home de 30 de Reus que estaven més lleus.

Mentre els especialistes de muntanya de Benasc, amb l'ajuda de l'helicòpter, recollien el material de l'accident anterior, van observar dues persones més que tenien dificultats per travessar el gel. Van veure com perdien el control i queien diverses vegades pel pendent gelat fins que van aconseguir aturar-se. Es va decidir evacuar-los abans que patissin algun accident greu ja que no portaven el material adequat per les condicions del terreny. Es tractava d'un home i una dona de 32 anys, veïns de Barcelona.

El darrer avís de dissabte a l'Aneto va ser a dos quarts de quatre de la tarda i feia referència a un home que patia vòmits i marejos quan es trobava a la cresta de la muntanya. Era un veí de Lleida de 61 anys que va ser traslladat a Benasc.

Dilluns a les dotze del migdia hi va haver un nou avís a l'Aneto de dos muntanyencs que havien caigut novament pel glaciar i no podien continuar la marxa. Poc després, a tres quarts d'una, es va informar a l'equip que feia el primer rescat de tres excursionistes més que es trobaven uns metres més amunt sense poder continuar.