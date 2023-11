DenunciAND desestima seguir el traçat que demana la policia

Andorra la VellaLa manifestació prevista per al 8 de desembre contra la situació de l'habitatge preveia iniciar-se a les vuit del vespre des de la Plaça Coprínceps d'Escaldes. Posteriorment, anava cap el carrer de la Unió i pel mig de la via pública arribava a la Dama de Gel, Plaça de la Rotonda, Prat de la Creu, Bonaventura Armengol, Plaça The Cloud i Avinguda Meritxell.

La policia va demanar que es canviés el recorregut perquè ocupar el carrer de la Unió i anar per la via pública fins a la Dama de Gel pot significar el bloqueig del centre comercial d'Andorra en un dia on els carrers estan plens de turistes i de vehicles. El col·lapse que es preveu podria ser tan gran que acabi derivant en un bloqueig circulatori global en el centre del país, segons la policia.

El canal DenunciAND ha obert una enquesta avui per saber quin és el posicionament dels seus integrants respecte a la petició de la policia per canviar el recorregut de la manifestació. Els participants han donat suport d'una forma aclaparadora a mantenir el recorregut inicial. Cap a les 20 h gairebé el 90% s'havia mostrat favorable a mantenir el recorregut.

En els arguments per no canviar el traçat de la protesta s'indica que amb els efectius de la policia i els agents de circulació es pot evitar que la manifestació comporti un bloqueig total. I que la intenció és tenir el màxim ressò possible i per tant la marxa pel centre és la millor forma d'obtenir visibilitat.

Des de la pagina de DemnunciAND s'ha mostrat preocupació perquè cap a les nou de la nit només havien votat 250 dels 1.200 membres del canal. Aquesta baixa participació fa témer que pugui haver una certa desmobilització per al 8 de desembre.