Denunciats per vendre dvd’s pornogràfics a un basar de la Seu

La Seu d'UrgellAgents de la Guàrdia Civil de Lleida destinats a la Seu d'Urgell, van anar dijous passat a un basar de la capital urgellenca, a fi de verificar el compliment de la normativa vigent en la venda de productes de botiga de joguines. Segons expliquen des del cos de seguretat espanyol per mitjà d’un comunicat, els agents van inspeccionar un establiment al nucli urbà i van observar que en una de les prestatgeries hi havia una vitrina amb pany, però oberta, contenint un total de 96 pel·lícules de DVD de caràcter pornogràfic, accessibles i a l'abast de persones de qualsevol edat. La vitrina, afegeixen, es trobava al costat d'altres articles de basar, telefonia, etc., però també al costat d'articles adreçats al públic infantil, com a disfresses.

Per tot això, es considera que exposar per a la venda material audiovisual pornogràfic, amb imatges explícites sexuals a les seves portades, en un local d'aquestes característiques i a l'abast de menors, constitueix una infracció a l'art.3 del RD 1189/1982 de 04 de juny, sobre regulació de determinades activitats inconvenients o perilloses per a la joventut i la infància, per la qual cosa el fet és denunciat a l'autoritat competent.