Denuncien que alguns propietaris fan servir l'excusa del fill per fer fora els llogaters

Andorra la VellaHabitatge Digne denuncia el mal ús que estan fent alguns propietaris de la clàusula que permet recuperar un habitatge que es té llogat perquè el necessita un familiar. Es coneix com 'la trampa del fill' i està servint perquè hi hagi arrendadors que tornen a disposar del pis i s'eviten l'aplicació de les pròrrogues forçoses.

El grup critica que a hores d'ara no hi ha eines ni per part del llogater ni de Govern per poder demostrar si el familiar necessita o no el pis. Expliquen que molts llogaters "davant de les dificultats i ambigüitats del procediment i per l'abús de poder renuncien a lluitar". Es fa una crida a "totes les persones afectades per aquesta trampa" perquè contactin amb el grup i es creï un front comú.

Habitatge Digne prepara noves accions en el futur per fer front a la trampa del fill. "Des de la Coordinadora per un Habitatge Digne engeguem una campanya amb la finalitat de garantir els drets dels llogaters i lluitar per combatre aquesta trampa mitjançant l'organització col·lectiva i el seguiment correcte per part de l'administració".