Descobreix el racó més caribeny d'Andorra

Encara no hem entrat a l'estiu, però les altes temperatures de les darreres setmanes ja han provocat alguna capbussada per fer passar la calor. A Pyrénées Andorra ja fa uns dies que tenim exposada tota la moda de bany tant de dona com home i nens, però t'hem guardat un raconet perquè et traslladis durant una estona al carib.

A l'entrada de la planta baixa de Pyrénées Andorra trobaràs aquest petit raconet caribeny que aterra al centre sota el nom de MC2 Saint Barth, firma que va néixer el 1994 a l'illa caribenya que porta el seu nom. Aquesta és una marca que s'inspira en el contrast del blau de les seves aigües, la sorra blanca i el verd de la vegetació que posseeix, un verd que el trobaràs molt present en aquest córner que està instal·lat a Pyrénées Andorra.

MC2 Saint Barth va ser creada per dos joves empresaris vinculats a la indústria tèxtil que no han volgut perdre el seu gust per l'elegància per crear aquesta línia de roba de bany. Des d'un inici, MC2 Saint Barth ha dissenyat banyadors d'home en totes les seves versions (de pantaló curt, slips, de assecat ràpid) que es presenten tota mena d'estampat (des del més tradicional al més atrevit), tot depenent del perfil de la persona que l'ha de vestir. I des d'un temps ençà, la firma ha tret un seguit de models que permet que tants pares i fills puguin gaudir del mateix banyador i anar més que combinats.

Però no només és tot home, les dones també poden vestir biquinis o banyadors de la firma i ho poden combinar a la perfecció amb els accessoris que et proposen. La selecció de bosses de platja són molt atractives i plenes de color, però també disposes de les més clàssiques.

Ben segur, que a l'espai que t'ha preparat Pyrénées Andorra trobaràs l'opció que més s'ajusta a les teves preferències i mentre remenes entre banyadors i bosses de platja segur que tens la sensació d'estar visitant un raconet del Carib.