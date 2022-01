Una desena de padrins tornen a l'aula - a l’Espai- per fer un taller de telèfons mòbils i internet

L’Espai, el centre social d’activitats i formació que la Fundació Crèdit Andorrà dedica a la gent gran, ha estrenat temporada d’activitats aquest dilluns, amb una formació sobre telèfons mòbils. Una desena de padrins i padrines -amb l’aforament limitat en el nombre d’assistents per compliment de les mesures anticovid- han anat a l’aula per rebre les instruccions oportunes per aprendre a navegar per internet amb els seus aparells. “Els donem les instruccions que consisteixen en, des de fer funcionar el mòbil fins a enviar i rebre missatges i baixar i utilitzar algunes aplicacions”, ha explicat Joan Casas, responsable de l’Espai.

Els assistents comencen per aprendre a connectar-se a una wifi i a navegar amb el mòbil, i van progressant per poder descarregar-se aplicacions com el whatsapp i el correu, “que són les dues que més solen dominar, fins a altres que els poden agradar com les d’editar fotos o les de jocs”. Capítol a part mereix el núvol: l’espai d’emmagatzematge virtual. “És necessari saber adjuntar un document al correu, saber accedir al certificat digital i a les contrasenyes... són coses que si no t’ensenyen no saps com accedir-hi. El núvol és un concepte molt abstracte per a ells, a vegades ens pregunten: si esborro la foto de la galeria, la perdo? I els expliquem que si tenen les fotos pujades al núvol, doncs encara que les esborrin del mòbil les continuen tenint”, explica Rosa Pasqual, una de les monitores de l’Espai.

Malgrat l’assistència reduïda per raons de pandèmia, els tallers que organitza l’Espai -n’hi ha de presencials però també se’n fan de virtuals- tenen unes 300 inscripcions. “Totes les activitats estan reduïdes en el nombre de persones, amb el topall que recomana Salut, i les aules són segures. No tenim la capacitat que teníem abans però la gent segueix venint. Ens ha sorprès la resposta que hem tingut amb les classes presencials, perquè durant els darrers mesos les havíem fet virtuals i havien tingut molt seguiment, i aquest dilluns hem iniciat les presencials i ens hem trobat que també hi ha hagut molt bona resposta”, ha dit Casas.

Els dos d’aquest dilluns -abans del dels mòbils se n’ha fet un altre de paraules- han estat els dos primers tallers dels que ha preparat l’Espai per aquest semestre. Fins al juny, n’hi ha programats per aprendre idiomes, per a l’envelliment saludable o per saber utilitzar el certificat digital. Els propers són un curs d’iniciació, del 18 de gener al 10 de març, un altre d’anglès intermedi, del 20 de gener al 23 de juny, o una xerrada sobre ‘Ajuts i prestacions per a la gent gran’, que tindrà lloc el proper 26 de gener, a les 15.30h.