Despreniment d'un mur damunt d'un carrer a Andorra la Vella

Andorra la VellaEl carrer Mestre Xavier Plana d'Andorra la Vella està tallat des d'aquest matí a causa del despreniment de part del mur d'un hort que tocava al carrer. El despreniment ha tingut lloc quan no passava cap vianant i per tant no hi ha cap ferit. Les pedres del mur han caigut i han obligat a tallar el pas fins que tot sigui retirat i s'hagi garantit que no hi haurà més despreniments. Els serveis del Comú i els Bombers han actuat a la zona, a més, per evitar que caigués un dipòsit d'aigua del mateix hort. Un cop s'acabin les accions preventives es reobrirà la via.