Destrossen el mapa del mirador del refugi d'Arp

Andorra la VellaTal com explica la seva web, el Refugi de l’Arp (1937 m d’altitud) és un refugi de muntanya situat dins de l’estació d’esquí nòrdic de Tuixent-la Vansa, a la comarca de l’Alt Urgell. Ubicat a la vessant nord de la Serra de Port del Comte, la seva localització proporciona unes vistes privilegiades dels Pirineus. Justament en el mirador que hi ha a prop del refugi ha tingut lloc una bretolada, que aquest divendres ha denunciat, via xarxes socials, el compte de l'estació d'esquí nòrdic. Algú ha fet malbé el mapa que hi havia al mirador i que indicava el nom de les muntanyes que s'hi poden observar.

“Algú amb poc cervell ha destrossat el mapa”, indiquen des de Tuixent – La Vansa, que acaben el missatge amb la recomanació: “per fer això, quedeu-vos a casa”.