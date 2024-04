Detectades 50 irregularitats amb immigrants a empreses durant l'any passat

Andorra la VellaDurant el 2023 la policia va controlar 97 empreses en relació amb la contractació de persones immigrants en situació clandestina i es va investigar la situació de 350 treballadors. Les investigacions van derivar en l’obertura de 27 expedients sancionadors amb més d’una cinquantena d’irregularitats, segons recull RTVA. La majoria de les anomalies van ser per treball irregular i per estar duent a terme tasques tenint permís per exercir-ne altres. Pel que fa a les detencions, durant l’any anterior es van detenir 33 persones relacionades amb la immigració clandestina, sobretot per falsificació o alteració de documents per obtenir el permís de residència i treball.