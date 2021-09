Detectats més de vint positius durant el cap de setmana

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha detectat un total de 22 nous positius per coronavirus durant el cap de setmana. Així es desprèn de les dades facilitades pel Govern aquesta tarda, en les quals s'indica que hi ha 78 casos actius de la Covid-19 al Principat, set més que en la darrera actualització d'aquest divendres. D'aquesta manera, el nombre de persones que han contret la malaltia des de l'inici de la crisi sanitària el març del 2020 ascendeixen a 15.189 i la xifra de recuperacions se situa molt pròxima a les 15.000, concretament 14.981, quinze més que el passat divendres.

En referència a l'evolució de la pressió sanitària, l'hospital Nostra Senyora de Meritxell es manté lliure de coronavirus, ja que no hi ha cap pacient ingressat ni a planta ni a la Unitat de Cures Intensives. El nombre de persones que han traspassat amb la Covid-19 a Andorra són 130. Respecte a l'afectació del virus a la població escolar, des de l'executiu informen que hi ha deu aules sota vigilància activa, quatre de manera total i sis parcialment, i hi ha quatre classes en vigilància passiva.

Quant a la situació de la campanya de vacunació, ja s'han administrat 103.890 vacunes, de les quals 53.744 corresponen a primeres dosis, 49.906 a segones i 240 a terceres.