Detenen una dona per conduir sextuplicant la taxa d'alcoholèmia

Andorra la VellaLa policia va detenir la setmana passada una dona, resident de 32 anys, per conduir amb una taxa d'alcohol en sang que sextuplicava el límit permès, concretament, l'arrestada va donar un resultat positiu de 3,66 grams d'alcohol per litre de sang, mentre que la taxa permesa arriba fins als 0,50 i es considera delicte penal a partir de 0,80. Aquesta és una de les actuacions més destacades que figuren al balanç de detencions que el cos d'ordre publica setmanalment, en el qual consta que durant els darrers set dies es van controlar un total de 25 persones per alguna mena d'infracció, entre les quals deu per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues.