Detenen un home de 41 anys per empentar la seva mare i provocar-li una caiguda que requereix punts de sutura al cap

Andorra la VellaLa policia va detenir dilluns passat un home resident al país, de 41 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents són requerits cap a les 23h en un domicili de Canillo perquè, a partir d’una discussió, l’arrestat hauria empentat la seva mare de manera que li hauria fet perdre l’equilibri. La dona hauria picat contra el marc d’una porta, fet que li hauria provocat una ferida oberta que va requerir diversos punts de sutura.

L’endemà, a les 10h a Escaldes-Engordany, un home resident de 24 anys va ser detingut com a autor d’un delicte contra la llibertat sexual, per enviar, presumptament, fotos de contingut eròtic a una menor. Dimecres, un home de 37 anys va ser detingut per la policia com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. L’arrest es du a terme perquè l’home agredeix la seva ex-parella.

En referència a les detencions per delictes contra la salut pública, els agents van decomissar fins a sis tipus de drogues diferents en dues actuacions durant la setmana passada. En un control rutinari la matinada de dissabte van arrestar un home, resident de 29 anys, per possessió d'1,1 grams d'amfetamina, una pastilla d'èxtasi i 1,6 grams de marihuana. La segona detenció es va produir a la frontera del Pas de la Casa, on el cos d'ordre va interceptar un home, no resident de 24 anys, accedint al país en un turisme particular amb 0,4 grams de cocaïna, 0,2 grams de ketamina, 8,1 grams d'haixix i 0,5 grams de cànnabis.

Quant a les actuacions relatives a la seguretat del trànsit, la policia va arrestar un total de nou persones. La més destacada es va produir la matinada de dissabte, 25 de setembre, quan controlar un home, resident de 33 anys, amb una taxa d'alcoholèmia d'1,70 grams d'alcohol per litre de sang. Durant la intervenció, els agents també el van detenir per crebantar una ordenança penal de suspensió del permís de conduir. A més, en el balanç hi figura el control d'un altre resident de 33 anys, qui va ser interceptat amb una taxa d'alcohol en sang d'1,05, va donar positiu a la prova de control de tòxics salivar i se li van decomissar 0,5 grams de cocaïna.