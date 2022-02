Detenen l'autor dels furts amb força en set establiments

Andorra la VellaLa policia ha detingut un jove de 27 anys com a presumpte autor de diversos furts amb força en diferents establiments del país. Així figura al balanç de detencions setmanal que publica el cos d'ordre setmanalment, en el qual expliquen que la matinada de dijous van ser requerits en un hotel perquè una persona, de sexe masculí, hauria trencat per mitjà d'una pedra el vidre del menjador de l'indret, però van poder controlar a l'interessat.

Tanmateix, en el decurs de la nit van tornar a ser alertats per fets semblants en sis establiments més, on la persona utilitzava la mateixa metodologia per entrat, en alguns casos, a l'interior del lloc i apropiar-se dels diners que tenien a la caixa enregistradora i d'algun objecte de valor que tingués al seu abast. Gràcies a les descripcions proporcionades els agents van poder controlar a l'home, a qui també se li imputa una incidència semblant succeït dissabte 19 de febrer.

Aquesta és l'actuació més rellevant realitzada per la policia al llarg de la setmana passada, quan van arrestar fins a vint persones per delicte contra el patrimoni, la salut pública, la seguretat al trànsit i altres, entre els quals ressalta el control de dos homes de 46 i 26 anys en un aparcament pròxim d'un local d'oci d'Arinsal amb drogues al vehicle. Concretament, la policia va decomissar 6,6 grams d'èxtasi, 7,8 d'amfetamina i 20,1 de marihuana, a més de 0,4 grams de la primera substància, la qual es disposaven a consumir en el moment de la intervenció.

En referència als arrestos per altres delictes, cal destacar la detenció d'un home, no resident de 37 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra al llibertat sexual. A banda, i en relació amb la seguretat al trànsit, la policia va arrestar vuit persones per conduir sota els efectes de l'alcohol amb una taxa superior a 0,80 grams d'alcohol per litre en sang, els més rellevants amb una taxa positiva de 2,43, 2,33 i 2,12.