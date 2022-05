Detenen vuit persones per tràfic de drogues en zones d'esbarjo d'Andorra la Vella

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 7 de maig de 2012, va ser notícia...

La Policia ha detingut vuit persones vinculades amb el tràfic d'haixix i el consum d'estupefaents, que operaven en zones d'esbarjo d'Andorra la Vella. Les detencions s'han produït des del passat dia 3 de maig i fins aquest dilluns, i han permès decomissar 1.575 grams d'haixix, 5 telèfons mòbils i 3.760 euros.

Els detinguts tenen edats compreses entre els 19 i els 36 anys, i són tres andorrans, tres portuguesos residents i dos marroquins no residents. Dels vuit, cinc han ingressat al Centre Penitenciari de la Comella per ordre del batlle, que ha declarat el secret de les diligències. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions en els propers dies.