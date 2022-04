Detinguda per llogar allotjaments turístics al Pas de la Casa de forma il·legal

Escaldes-EngordanyLa policia va detenir el passat divendres a una dona resident temporal de 33 com a presumpta autora d'un delicte patrimonial. Segons informa el Cos de Policia, la interessada, que realitzava la gestió d'entrades i sortides d'uns apartaments turístics, en lloga tres sense el coneixement del seu propietari. En aquesta operativa, la interessada s'hauria lucrat de 900 euros.

La policia ha procedit a la detenció de 32 persones durant la darrera setmana (de l'11 al 17 d'abril). En concret, les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (6), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (19) i per altres delictes (6).

Pel que fa als delictes contra la salut pública, el cos policial va detenir el passat dissabte al vespre al Tarter un home resident temporal de 31 anys per possessió de 34 pastilles d'èxtasi, 4 grams de marihuana i una cigarreta confeccionada amb marihuana. El control es va dur a terme en l'aparcament d'un local d'oci nocturn. Entre els delictes contra la salut pública també cal destacar la detenció el passat dijous de tres homes no residents de 29, 31 i 33 anys a la frontera del riu Runer. Tots tres accedien al Principat en un turisme particular amb 2,3 grams de bolets de cocaïna, 4 pastilles (1,9 grams) de metamfetamina, 49,2 grams de bolets al·lucinògens, 9,4 grams d'haixix i 1,9 grams de marihuana.

D'altra banda, quant als delictes contra la seguretat del trànsit, la taxa d'alcoholèmia més elevada es va registrar aquest dijous a les 03.19 hores per part d'un home resident de 37 anys. Després del pertinent control realitzat a causa d'un accident, l'interessat va donar una taxa d'1,80 g/l. En aquest sentit, també es va detenir el divendres a la nit un home resident de 48 anys per donar una taxa d'1,51 g/l.

D'entre les detencions, cal destacar la detenció del passat divendres d'un home resident de 36 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física. El cos d'ordre van ser requerits, ja que una persona havia estat agredida amb un got de vidre a la cara i presentava una ferida sagnant a la cella i a la galta esquerra. Segons les manifestacions de la víctima i dels testimonis, l'interessat hauria propinat un cop amb el got gratuïtament i presentava un estat d'alcoholèmia d'1,86 g/l. De cara a dissabte a les 3 hores, també es va detenir una dona no resident de 23 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la integritat física. En una discussió en un local d'oci entre tres dones, la interessada va llençar una ampolla de vidre que va donar a un altre client del local, provocant-li lesions sagnants a la mà i al braç dret.